الملك يهنئ رئيس المرحلة الانتقالية بغينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة بجمهورية غينيا، العقيد مامادي دومبويا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه لفخامة العقيد مامادي دومبويا، مشفوعة بأصدق متمنياته للشعب الغيني باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “إن المملكة المغربية، انطلاقا من تشبثها بعمق أواصر الصداقة والتضامن التي تجمعها بجمهورية غينيا، ليحذوها حرص شديد على العمل على تعزيز هذه العلاقات لتشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين وصالح قارتنا الإفريقية”.