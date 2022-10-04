الملك يهنئ رئيس كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس كوريا، يون سوك يول، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني للرئيس يون سوك يول، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الكوري بموصول الرقي والازدهار.

كما أعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن مدى اعتزاز جلالته بروابط الصداقة الوثيقة والمتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية كوريا، والتي ما فتئت تتوطد على مدار السنوات الستين الماضية، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1962.

وأكد جلالة الملك، في هذا الصدد، حرص جلالته على العمل مع رئيس جمهورية كوريا من أجل مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المثمر والبناء ليشمل مختلف المجالات.