الملك يهنئ رئيس العراق بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس العراق، برهم صالح، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني لبرهم صالح، وأصدق المتمنيات للشعب العراقي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، في ظل الأمن والاستقرار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة الوطنية لأجدد تقديري للعلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية العراق، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم مصالح شعبينا المشتركة ويسهم في توطيد أواصر التعاون والتكامل بين شعوب الأمة العربية والإسلامية”.