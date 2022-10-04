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وطنية

مزور تغض الطرف عن الأشباح

منذ 40 ثانية
ضمنهم موتى والوزيرة رفضت فتح تحقيق في تلقيهم أجورا شهرية رفضت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فتح تحقيق في ما راج عن وجود موظفين أشباح بالآلاف في المصالح الخارجية لمختلف الوزارات، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والمجالس الترابية، من جماعات ومقاطعات، وأقاليم وعمالات وجهاتأكمل القراءة »

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منذ 40 ثانية


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