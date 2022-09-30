بلعسال مرشح  لقيادة “الحصان”

أنهى الشاوي بلعسال رئيس برلمان الاتحاد الدستوري مرحلة التردد التي طبعت سباق خلافة محمد ساجد، إذ أعلن رسميا ترشحه لمنصب الأمانة العامة التي سيحسم فيها المؤتمر الوطني نهاية الأسبوع الجاري.

ويتولى بلعسال رئاسة المجلس الوطني للاتحاد الدستوري وهو عضو مكتبه السياسي، ورئيس فريقه البرلماني منذ 2007، إضافة إلى رئاسة اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي منذ 28 دجنبر 2019، والعضو بها منذ 2010.

ويشغل بعسال العضو، البرلماني منذ 1997، عضوية الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مند 2006.