الملك يهنئ رئيس غينيا بيساو بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق متمنياته بالسعادة للرئيس أومارو سيسوكو إمبالو، وبالازدهار لشعب غينيا بيساو.

وبهذه المناسبة، جدد جلالة الملك التأكيد لرئيس جمهورية غينيا بيساو على عزمه الراسخ لمواصلة “عملنا سويا، بغية توطيد التعاون المثمر بين بلدينا والارتقاء به إلى مستوى تطلعات شعبينا وطموحاتنا من أجل القارة الإفريقية”.