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الصباح السياسي

الملك يهنئ رئيس كوستاريكا بمناسبة عيد استقلال بلاده

منذ 33 ثانية
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رودريغو شابيس روبليس، رئيس جمهورية كوستاريكا، بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لرودريغو شابيس روبليس، مقرونة بأصدق المتمنيات لشعب كوستاريكا باطراد النمو والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أغتنمها مناسبة للتنويه بروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا مدى حرصي على العمل مع فخامتكم من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية والرقي بتعاوننا المشترك إلى المستوى الأمثل الذي نتطلع إليه والذي يلبي طموحات شعبينا الصديقين”.

منذ 33 ثانية
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