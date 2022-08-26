الأولى
تطورات في ملف قضاة البيضاء
الاستماع إلى السمسار والمحامي المعتقلين يحدد وضع المستشار كشف المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، المعتقل على ذمة ملف قضاة البيضاء، أن لا علاقة له بالمنسوب إليه في شأن الرشوة واستغلال النفوذ، على خلفية اتهامه بالحصول على رشوة للتدخل لدى هيأة قضائية. وأفادت مصادر “الصباح”، أن جلسة التحقيق التفصيليأكمل القراءة »
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