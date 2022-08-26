fbpx
الأولى

تطورات في ملف قضاة البيضاء

منذ دقيقتين
الاستماع إلى السمسار والمحامي المعتقلين يحدد وضع المستشار كشف المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، المعتقل على ذمة ملف قضاة البيضاء، أن لا علاقة له بالمنسوب إليه في شأن الرشوة واستغلال النفوذ، على خلفية اتهامه بالحصول على رشوة للتدخل لدى هيأة قضائية. وأفادت مصادر “الصباح”، أن جلسة التحقيق التفصيليأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.