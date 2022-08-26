بانوراما
الأصفر لإطلالة “مشرقة”
يعتبر اللون الأصفر من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وهو لون حيوي ومشرق ويوحي بالعصرية. وينصح خبراء الموضة باختيار التصاميم الكاجوال الرسمية باللون الأصفر، سيما أنها ضمن تشكيلات العديد من دور الأزياء العالمية، والتي اعتمد فيها على الدرجات المتنوعة للأصفر، أي بين الباستيل والدرجات الغنية والمشرقة وصولاأكمل القراءة »
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