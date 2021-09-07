حوار
جبران: المواطن يستحق الأحسن
وكيلة لائحة “الحمامة” لانتخابات جهة البيضاء تؤكد أن العمل الميداني هو الحكم أجرى الحوار: المصطفى صفر اختارت حنان جبران، وكيلة اللائحة في انتخابات جهة الدار البيضاء سطات، حزب “الحمامة”، لأنه “يلبي مطالبها، ولأن برنامجه واقعي وقابل للتطبيق”. كما شرحت في حوار مع “الصباح” دوافع وأسباب ترشيحها، وبرنامجها للعمل محلياأكمل القراءة »
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