مقالات الرأي
هكذا يمكن تجاوز العزوف الانتخابي
نعيش فترة حاسمة في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج سترجح كفة هذا الحزب أو ذاك، وترسم هياكل البرلمان والمجالس والحكومة المعول عليها لقيادة المرحلة المقبلة. الجميع يعول على إحداث ووقوع تغيير، طالما أن الواقع لا يرضي فئة عريضة منا. ونتمنى أن يكون القادم أفضل وأن نتجاوز كل المشاكلأكمل القراءة »
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