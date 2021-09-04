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لخصم ينبذ لغة المال
مرشح الحركة الشعبية تفاجأ بمطالبته بمقابل نظير التصويت عليه وجه البطل العالمي مصطفى لخصم، مرشح الحركة الشعبية، رسالة واضحة للناخبين، مؤكدا لهم أنه لا يتعامل بمبدأ المال، مقابل نيل ثقتهم في ثامن شتنبر الجاري. وكشف لخصم في فيديو على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أنه تفاجأ بتعامل المواطنين مع حملته، وقال”أكمل القراءة »
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