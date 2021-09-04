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الحمامة تعوض النوارس في سماء الصويرة
العثماني يقود فريقا شابا بطموحات لتخليص مدينة الرياح من مشاكلها اختار الشاب طارق العثماني خوض غمار الانتخابات الجماعية للصويرة تحت رمز “الحمامة” الذي يمثل حزب التجمع الوطني للأحرار، في ثاني تجربة انتخابية له بمدينة الرياح. العثماني وهو فاعل مدني وثقافي والرئيس التنفيذي لجمعية الصويرة موغادور، التي اضطلعت بتنظيم العديد منأكمل القراءة »
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