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ديواني: توظيف المال رديف ضعف الإقناع
وكيل لائحة “الميزان” أكد أن الرهان هو تحسين موقع الحزب في تدبير جماعة أكادير أكد جمال ديواني، وكيل لائحة “الميزان” في الانتخابات الجماعية لأكادير والتشريعية بدائرة أكادير إداوتنان، أن رهان الاستقلال هو الحصول على موقع متميز في المشهد السياسي على مستوى تدبير الشأن الجماعي لأكادير، بعد تراكم كمي ونوعي واشتغالأكمل القراءة »
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