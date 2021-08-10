الصباح الفني
العروسي ووصية الوالدة
مازالت أستاذة الرقص حكيمة العروسي متأثرة بوفاة والديها، ونشرت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إحدى وصايا والدتها ، وهي عبارة عن قرط ذهبي. وكتبت العروسي تدوينة قالت فيها :» قرط أمي حرصت، طيلة 24 سنة، على وضعه، وقبل ثلاثة أيام على وفاتها أزالته وأوصت المحيطين بها بتسليمه لي»،أكمل القراءة »
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