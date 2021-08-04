الرياضة
أم الألعاب
مرة أخرى، تؤكد رياضة ألعاب القوى أنها قادرة على التنافس في المستوى العالمي، والفوز بالميداليات، بعد تتويج سفيان البقالي بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع في أولمبياد طوكيو. هذا يعني أن هذه البلاد مازالت، كما كانت طيلة سنوات وعقود، قادرة على صنع الأبطال، لذا فالسؤال هو لماذا نجحت ألعاب القوى،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا