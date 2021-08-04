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الرياضة

أم الألعاب

منذ ساعة واحدة
عبد الإله المتقي
مرة أخرى، تؤكد رياضة ألعاب القوى أنها قادرة على التنافس في المستوى العالمي، والفوز بالميداليات، بعد تتويج سفيان البقالي بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع في أولمبياد طوكيو. هذا يعني أن هذه البلاد مازالت، كما كانت طيلة سنوات وعقود، قادرة على صنع الأبطال، لذا فالسؤال هو لماذا نجحت ألعاب القوى،أكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة

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