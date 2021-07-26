ربورتاج
الجهة الشرقية… سياحة الشواطئ والجبال
جمالية الطبيعة والبحر وفضاءات تستحق الزيارة وتتطلب تجويد الخدمات انتعش القطاع السياحي تدريجيا في الجهة الشرقية، صيفا بعد تخفيف تدابير الوقاية من فيروس كورونا وعودة المهاجرين المغاربة، رغم تفاوت الإقبال بين الأقاليم واختيار نسبة مهمة من الزوار المدن الشاطئية محجا خاصة المحور الحيوي بين الناظور والسعيدية وما بينهما من مواقع.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا