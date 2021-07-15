ربورتاج
أزلا… شاطئ الأسر
العوم مباح بجميع أنواع الثياب والجماعة مطالبة بعناية أكبر على امتداد الشاطئ الزرقاء مياهه، القليلة مساحة رماله، لا يمكن لكل وافد على هذا الفضاء البحري، التابع لعمالة إقليم تطوان، أن يلمح مصطافات يسبحن بثياب البحر ذات القطعتين أو القطعة الواحدة.. هنا نساء تخضن حصص العوم بثيابهن كاملة، وهنا أيضا يمكنأكمل القراءة »
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