الأولى
تحت الدف
توصلت “الصباح” برسالة تحمل عنوان بيان حقيقة مجهول المصدر، يتناول مقالا نشر، أخيرا، حول “خبرات قضائية على المقاس تربك العدالة بفاس”، باسطا رواية شبيهة بمرافعات النيابة العامة، تتخللها تهديدات بالمتابعة والقصاص، وكأن كاتب الرد المجهول الصفة والعنوان، يملك سلطة الحق العام، ويضعها في جيبه لتحريكها ضد من شاء. لا تتلقىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا