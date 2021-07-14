الأولى
رفع “السرية” عن تصاريح الممتلكات
ضوابط جديدة لحصر جيد لأصناف الأموال والمنقولات ومقدرات أصحاب المناصب وصلت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمجلس الأعلى للحسابات والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى مراحل متقدمة من إعداد مشروع قانون جديد لمنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، ينص على إمكانية رفع السرية عن مضمون بعض التصريحات. وأفرد تقريرأكمل القراءة »
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