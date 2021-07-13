ربورتاج
أسعار “الحولي” ترعب الأسر
اعتبرتها ضربا للجيوب وتهديدا للمعوزين و”كسابة” يربطونها بغلاء الأعلاف على بعد أيام قليلة من موعد عيد الأضحى، بدأ عدد من الباعة في عرض أكباشهم في أحياء المدن عبر اكتراء المحلات التجارية و”الكراجات” لتقريب الأضاحي من المواطنين، وسط أجواء تسيطر عليها اتهامات باستغلال “الكسابة” كثرة الطلب مقارنة مع العرض، تزامنا معأكمل القراءة »
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