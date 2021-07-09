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مجتمع

بين الحياة والموت

منذ 46 ثانية
بين الحياة والموت خيط رفيع، لا أحد يعرف متى ينقطع. يمتد النظر، يطول ويقصر ويتيه في تفاصيل الحياة. نظرات زائغة وأمل وتفاؤل يجعل كريم ديدي ابن زنقة باليسترينو بالجديدة، متشبثا بالحياة رغم صعوبة تضاريسها. يملك كريم طاقة هائلة ورغبة قوية في الحياة، وهو الذي وجد نفسه عاجزا عن الحركة والخروجأكمل القراءة »


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منذ 46 ثانية
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