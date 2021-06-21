ربورتاج
طنجة المتوسط… عودة الروح
استقبل بواخر عملاقة محملة بمغاربة العالم وسط أجواء من الفرحة والزغاريد والهتاف باسم جلالة الملك حلت بالرصيف الأول لميناء طنجة المتوسط للمسافرين، زوال الخميس الماضي، باخرة “بيلاغوس، التابعة لشركة “لاميريديونال”، التي كان على متنها عشرات من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين وطأت أقدامهم أرض الوطن وسط أجواء من الفرحة والزغاريدأكمل القراءة »
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