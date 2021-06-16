ربورتاج
إيقاف مشروع ترفيهي بشاطئ الجديدة
اختلالات وخروقات ورطت الجماعة في منح الترخيص والداخلية تدخل على الخط خلف القرار الأخير الذي اتخذته وزارة الداخلية، الذي راسلت من خلاله عامل إقليم الجديدة بشكل مستعجل، من أجل إيقاف الأشغال المتعلقة بمشروع ترفيهي على شكل “أكوابارك” فوق رمال شاطئ الجديدة من الجهة الشمالية لمدخل المدينة، ردود أفعال متباينة، خصوصاأكمل القراءة »
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