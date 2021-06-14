ربورتاج
متسولو إشارات المرور… استرزاق ونصب
يحملون جوازات سفر مزورة لانتحال صفة لاجئين سوريين ويكترون أطفالا ومعاقين مقابل 150 درهما يوميا يسيطرون على إشارات المرور بشكل يومي، لا يملون من استعطاف السائقين لمدهم بدراهم معدودة تحت علة شظف العيش أو الهرب من ويلات الحروب بمناطق النزاع، يزاوجون بين الدموع والابتسامة وأحيانا أخرى يلجؤون إلى السب والقذفأكمل القراءة »
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