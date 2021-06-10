أخبار 24/24
.. إحداث نحو 500 مقاولة بجهة مراكش آسفي
بلغ عدد مقاولات الشباب المحدثة في إطار مشروع دعم الاندماج الاقتصادي للشباب بجهة مراكش آسفي، منذ بداية تنفيذه سنة 2019، ما يقارب 500 مقاولة على مستوى الجهة. وجاء ذلك خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الخميس، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، خصصت لتتبع وضعية تنفيذ مشروع دعم الاندماج الاقتصادي للشباب بالجهة،أكمل القراءة »
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