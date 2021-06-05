ربورتاج
آسفي… “كي كنتي كي وليتي”
تساهم بـ13 % من الاستثمارات و8 %من الصادرات وتعرف ارتفاع البطالة وتردي البنيات التحتية أعادت جرائم قتل سجلت بآسفي، وكذا ظاهرة جنوح القاصرين بالمدينة، صياغة سؤال التنمية بمدينة صارت دون مقومات، إذ أن مؤشرات البطالة في ارتفاع متزايد، وأفق الشغل يكاد يكون منعدما، إذ حتى المشاريع الهيكلية الكبرى التي كانأكمل القراءة »
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