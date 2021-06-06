حوار
“الله يسامح لي كان السبب”
الناصري برلماني عين الشق المستقيل من “بيجيدي” يكشف خبايا لجوئه إلى معسكر الأحرار أجرى الحوار: ياسين قطيب قال عبد اللطيف الناصري، النائب والفاعل السياسي المثير للجدل بالبيضاء، إن استقالته من العدالة والتنمية والتحاقه بالتجمع الوطني للأحرار، لم يكن حادثة سير، أو صدفة، بل كان قرارا مؤلما وصعبا تضافرت في إخراجهأكمل القراءة »
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