مقالات الرأي
إسبانيا وخدعة “ثلاث ورقات” ضد المصالح المغربية
المغرب نجح في جعل ملف تهريب زعيم المرتزقة محورا ساخنا داخل الحكومة الإسبانية د. عبد الله بوصوف * نعيش هذه الأيام معركة جديدة، ليس بمفهومها الكلاسيكي، ولكن معركة متعددة الواجهات والآليات، يشارك فيها الفاعل الاقتصادي والإعلامي والحقوقي والحزبي والمجتمع المدني، وحتى المواطن العادي. ومن الواجب الحسم في المواقف والاختيارات وليس الاختباءأكمل القراءة »
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