fbpx
الرياضة

السلطات ترفع الحجر عن الرجاء وأورلاندو

منذ ساعة واحدة
الغموض يلف تشكيلة الفريق الأخضر أمام وجدة وإدارته تبحث عن مخرج لورطة مابيدي أعطت السلطات المغربية الضوء الأخضر لبعثة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، من أجل السفر للمغرب، لإجراء مباراة إياب ربع نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية أمام الرجاء الرياضي بالبيضاء، الأحد المقبل. ونال الرجاء موافقة السلطات على إجراء المباراة بالبيضاء، رغمأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ ساعة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى