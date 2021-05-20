الرياضة
السلطات ترفع الحجر عن الرجاء وأورلاندو
الغموض يلف تشكيلة الفريق الأخضر أمام وجدة وإدارته تبحث عن مخرج لورطة مابيدي أعطت السلطات المغربية الضوء الأخضر لبعثة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، من أجل السفر للمغرب، لإجراء مباراة إياب ربع نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية أمام الرجاء الرياضي بالبيضاء، الأحد المقبل. ونال الرجاء موافقة السلطات على إجراء المباراة بالبيضاء، رغمأكمل القراءة »
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