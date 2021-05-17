حوادث
مسنة تتاجر في المخدرات
معلومات استخباراتية مكنت من ضبطها تحمل 6000 “قرقوبية” بمحطة القطار البيضاء المسافرين أطاحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن البيضاء، أخيرا، بامرأة مسنة متورطة في الاتجار في المخدرات وتهريبها. وحسب مصادر “الصباح”،فقد تم إيقاف المتهمة بمحطة القطار البيضاء المسافرين، بعد توصل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمعلومات دقيقة من قبل مصالحأكمل القراءة »
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