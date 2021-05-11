اذاعة وتلفزيون
وزيك ودادا… التصور الجديد لأخبار “دوزيم”
مقدما “المسائية” و”أنفو سوار” يقودان تغييرات نشرات نهاية الأسبوع تساءل بعض متابعي القناة الثانية “دوزيم”، قبل أشهر، عن تفاصيل التصور الذي جاءت به القناة في ما يتعلق بنشرات الأخبار، وهل فعلا سيكون في مستوى الانتظارات، ومختلفا عما قدمته سابقا، سيما أن القناة أكدت أنها تراهن عليه من أجل تحقيق المزيدأكمل القراءة »
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