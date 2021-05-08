ربورتاج
الحملات الليلية… ليونة ممزوجة بالصرامة
سدود قضائية وفرقة متنقلة ساهمت في تفعيل حالة الطوارئ في رمضان لم تكن ليلة رمضانية عادية بالمنطقتين الأمنيتين البرنوصي ومولاي رشيد بالبيضاء، إذ جندتا كل فرقهما لتفعيل حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة خلال رمضان. بعد الثامنة مساء، تشن حملات بالعديد من الأحياء والشوارع الشهيرة للوقوف على مدى احترام المواطنينأكمل القراءة »
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