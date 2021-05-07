الأولى
العثماني يوجه طعنة غادرة لعمارة
منح ترخيصا استثنائيا لشركة هاجمت وزير التجهيز وجرته إلى القضاء انتاب عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، غضب شديد، بسبب الترخيص الاستثنائي، الذي منحه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لشركة دخلت معه في نزاع قضائي، واتهمه مقربون منها باتهامات خطيرة، تدوولت على نطاق واسع، في وسائل التواصل الاجتماعي وقنواتأكمل القراءة »
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