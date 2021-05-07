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واجب التحفظ يجر قضاة للتأديب
واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مناقشة ملفات المتابعات التأديبية المنسوبة إلى قضاة، وعرفت جلسة الثلاثاء الماضي، دراسة ملفات تخص قضاة متابعين بعدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، همت ثلاثة منهم، فيما خص الملف الرابع قاضيا متابعا من أجل الإخلال بالتزامات مهنية، وهي المرة الأولى منذ التغييرات التي شهدتها تركيبة المجلسأكمل القراءة »
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