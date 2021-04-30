منظمة الصحة العالمية تمنح لقاح (موديرنا) ترخيص الاستخدام الطارئ

منحت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، لقاح (موديرنا) المضاد لكوفيد-19 ترخيص الاستخدام الطارئ، ليرتفع بذلك إلى خمسة عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي حصلت لغاية اليوم من المنظمة الأممية على هذا الترخيص.

وقالت المنظمة في بيان، إن فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لها بشأن التلقيح خلص إلى أن لقاح (موديرنا) فع ال بنسبة 94,1 في المائة.

وأضافت أن هذا اللقاح “يضاف إلى القائمة المتزايدة للقاحات المرخص من قبل منظمة الصحة العالمية باستخدامها في الحالات الطارئة”.

ولقاح (موديرنا) مرخ ص له منذ أشهر في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن أهمية حصوله على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية تكمن في أن هذه الخطوة تتيح للدول التي لا يمكنها تقييم فعالية اللقاحات بقدراتها الذاتية أن تعتمد على تقييم المنظمة الأممية، كما أنها تسمح بضم هذا اللقاح إلى سلة اللقاحات التي يوفرها برنامج “كوفاكس”.

واللقاحات الأربعة الأخرى التي سبقت (موديرنا) في الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية هي (فايزر-بيونتيك) ولقاحا (أسترازينيكا) المصنعان في الهند وكوريا الجنوبية، و (جونسون آند جونسون).

وقالت شركة (موديرنا)، أمس (الخميس) إنها تتوقع أن تنتج في 2022 ما يصل إلى ثلاثة مليارات جرعة من لقاحها وذلك بفضل التزامات تمويل جديدة لزيادة الإنتاج في مصانعها الموزعة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية منحت لقاح (موديرنا) تصريح الاستخدام الطارئ في 18 دجنبر 2020، في حين حصل اللقاح على ترخيص مماثل من قبل وكالة الأدوية الأوروبية في السادس من يناير 2021.

(ومع)