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صيغة مختصرة وافتراضية لمهرجان تطوان
النسخة 26 تتضمن مسابقتين للأفلام الروائية الطويلة والوثائقية أعلنت جمعية أصدقاء السينما بتطوان، عن تنظيم النسخة 26 من المهرجان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط لتطوان، من 4 إلى 10 يونيو المقبل، بصيغة مختصرة وافتراضية، تفاديا لكل تأجيل أو تأخير، بسبب تداعيات الوضع الوبائي العام كما حصل السنة الماضية. وكان مقرراأكمل القراءة »
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