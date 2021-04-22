حوار
السكر و”المونادا” أخطر عاداتنا الغذائية
بنجنات نصحت بتفادي عصير البرتقال في الفطور وقالت إن رمضان فرصة للتصالح مع الجسد أكدت شفيقة بنجنات، “الكوتش” المتخصصة في الصحة، أن تناول السكر من أخطر العادات الغذائية المتجذرة في ثقافة المغاربة، قبل أن تنضاف إليها اليوم الأكلات السريعة (فاست فود) و”البيتزا” والأكل المجمد و”المونادا” وعصير البرتقال في الفطور. وقالت،أكمل القراءة »
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