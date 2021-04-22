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الدبوز يصور مشاهد فيلم بالبيضاء
يصور فريق عمل فرنسي بالبيضاء، مشاهد فيلم جديد، من بطولة الفنان الكوميدي، جمال الدبوز، الذي فقد والده قبل مدة. وحط فريق العمل الرحال، قبل أيام بالبيضاء، لتصوير بعض مشاهد العمل الجديد، والذي يعرف مشاركة بعض الأسماء المغربية، ويتعلق الأمر، حسب المعلومات المتوفرة، بأمل الأطرش، وفهد بنشمسي وسمية أكعبون، ويشارك فيهأكمل القراءة »
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