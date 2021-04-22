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الدبوز يصور مشاهد فيلم بالبيضاء

منذ 4 ساعات
Jamel Debbouze arrives to the premiere of " LES MISE?RABLES " during the 2019 Cannes Film Festival on May 15, 2019 at Palais des Festivals in Cannes, France. (Photo by Lyvans Boolaky/imageSPACE/Sipa USA)/26362384//1905161721
يصور فريق عمل فرنسي بالبيضاء، مشاهد فيلم جديد، من بطولة الفنان الكوميدي، جمال الدبوز، الذي فقد والده قبل مدة. وحط فريق العمل الرحال، قبل أيام بالبيضاء، لتصوير بعض مشاهد العمل الجديد، والذي يعرف مشاركة بعض الأسماء المغربية، ويتعلق الأمر، حسب المعلومات المتوفرة، بأمل الأطرش، وفهد بنشمسي وسمية أكعبون، ويشارك فيهأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات
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