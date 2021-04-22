وطنية
امتحان البكالوريا ما بين 8 و12 يونيو
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن تنظيم الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا للقطب العلمي والتقني والمهني، أيام 8 و9 و10 يونيو 2021، والامتحان الوطني الموحد للبكالوريا لقطب الآداب والتعليم الأصيل يومي 11 و12 يونيو. وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن الامتحان الجهوي الموحدأكمل القراءة »
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