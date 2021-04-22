حوادث
المسدسات لإيقاف سائق “تريبورتور”
مخاطر الدراجات ثلاثية العجلات مستمرة ومطالب بحملات لإخضاعها للقانون مرة أخرى، يواجه جانح من سائقي الدراجات الثلاثية العجلات المشبوهة أفراد الأمن ويعرض حياتهم للخطر، إذ اضطرت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية، مساء أول أمس (الأحد)، إلى إشهار أسلحتها الوظيفية دون الاضطرار لاستخدامها، في تدخل أمني لإيقاف شخص أبدى مقاومةأكمل القراءة »
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