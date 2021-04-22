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وطنية

الدعم يكشف المتهربين من التحملات الاجتماعية

منذ 3 ساعات
العدد المحدود للأجراء المصرح بهم للاستفادة من التعويض يستنفر الداخلية والضمان الاجتماعي والضرائب مكن الحجر الصحي والدعم المخصص لأجراء القطاعات المتضررة من الإجراءات الوقائية من اكتشاف حجم التهرب من التحملات الاجتماعية في بعض القطاعات، إذ أن عددا من الأجراء المصرح بهم للاستفادة من الدعم لا يمثلون ربع العدد الإجمالي الذيأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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