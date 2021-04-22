الرياضة
الاعتداءات على الحكام تستنفر الجامعة
لقجع يدعو إلى تشديد العقوبات والتوقيفات مدى الحياة واردة دعا فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، العصبة الوطنية هواة واللجنة التأديبية إلى اتخاذ أقسى العقوبات، في حق المتورطين في الاعتداء على الحكم، خلال مباراة جمعت بين وفاق تاونات وجوهرة زواغة فاس، لحساب القسم الشرفي لعصبة مكناس فاس. وطالبأكمل القراءة »
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