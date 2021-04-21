الرياضة
الرجاء دون أساسييه بتنزانيا
الشابي سعيد بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه أمام المغرب التطواني سافر الرجاء الرياضي، أمس (الأحد)، إلى تنزانيا، منقوصا بلاعبيه الأساسيين، لمواجهة نامونغو لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، بعد غد (الأربعاء). واختار المدرب لسعد الشابي إراحة نجوم الفريق، الذين لعبوا مباريات كثيرة فيأكمل القراءة »
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