الرياضة
السوالم يشعل الصراع بالقسم الثاني
الفريق أسقط الدشيرة في الدقائق الأخيرة واعتلى الرتبة الثالثة أشعل شباب السوالم الرياضي المنافسة في مقدمة ترتيب بطولة القسم الثاني، بفوزه المثير أول أمس (السبت)، على أولمبيك الدشيرة، بهدفين لواحد، بملعب أدرار بأكادير، لحساب الدورة 18. وافتتح العميد أيوب بنعدي حصة التسجيل للدشيرة، قبل أن يوقع أشرف الليش هدفا ضدأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.