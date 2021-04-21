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الرياضة

السوالم يشعل الصراع بالقسم الثاني

منذ يوم واحد
الفريق أسقط الدشيرة في الدقائق الأخيرة واعتلى الرتبة الثالثة أشعل شباب السوالم الرياضي المنافسة في مقدمة ترتيب بطولة القسم الثاني، بفوزه المثير أول أمس (السبت)، على أولمبيك الدشيرة، بهدفين لواحد، بملعب أدرار بأكادير، لحساب الدورة 18. وافتتح العميد أيوب بنعدي حصة التسجيل للدشيرة، قبل أن يوقع أشرف الليش هدفا ضدأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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