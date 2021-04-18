“دار الهنا” على “الأولى”

سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، على موعد مع حلقة جديدة من “سيتكوم” “دار الهنا”، على الساعة 19.30.

وتكلف بإخراج العمل، إدريس الروخ، علما انه يجمع محمد الجم، ونزهة الركراكي، وعبد الصمد مفتاح الخير، وجليلة التلمسي، وعادل أبا تراب، ورشيد رفيق. ويتطرق العمل إلى قرار الحاج والحاجة الانفصال عن بعضهما البعض بعد 45 سنة من الزواج وإنجاب ثلاثة أبناء، وهي الخطوة التي لم يصدقها الجميع فقررا انتظار زفاف ابنتهما الصغرى لإعلان هذا الخبر الذي سيغير توازن الأسرة.

وسينزل الخبر على الأبناء الثلاثة مثل الصاعقة، وسيكون كافيا لإحداث حالة من الفوضى في الأسرة التي طالما كانت مستقرة، فكيف سيتصرف صبور، وعلية وعزيزة أمام الوضع الجديد؟ هل سيستسلمون لرغبة والديهم في التحرر من مسؤولياتهما الأسرية؟ أم أن حكمة الأبناء ستتفوق على تهور الآباء.

إ.ر