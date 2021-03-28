طي الصفحة ينبغي أن يكون من الطرفين، والتقاء إرادتين، واقتناع مشترك بأن المغرب مازال يمر من مرحلة انتقالية حقوقية وديمقراطية، على الجميع “مد يد العون” لتجاوزها.

فلا أحد ينكر أن هناك تجاوزات وسلوكات فردية ونزوات في تفسير القانون والنصوص، لكن هناك أيضا اتهامات وقرائن وأدلة، وحده القضاء كفيل بالفصل فيها، مع كل الضمانات التي ينبغي توفيرها للمتهم للدفاع عن نفسه بالطرق المتاحة قانونيا.

إن قرار الإفراج عن المعطي منجب ومتابعته في حالة سراح، كان يمكن أن يكون بداية انفراج لملفات حقوقية أخرى، في أفق الطي النهائي لكل ما يمكن أن يخدش صورة البلد، ويعطل مسيرته نحو التنمية، لكن “الخروج” غير المدروس للمعني أفسد كل شيء، كما قد تفسده ردود الفعل المتشنجة اللاحقة.

ففي وقت كنا ننتظر الاحتفاء بهذه اللحظة وتثمينها، عاد الجميع خطوة إلى الوراء، كأن قدرنا أن نظل ندور في الحلقة المفرغة نفسها.

ي. س