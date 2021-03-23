حجز 20 ألف “قرقوبية” بالبيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الأربعاء الماضي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 23 سنة و29، للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج كمية مهمة من الأقراص الطبية المخدرة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما، أوقفا مباشرة بعد وصولهما إلى البيضاء قادمين من إحدى مدن الشمال، قبل أن تسفر عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 20 ألفا و700 قرص طبي مخدر من نوع «ريفوتريل»، فضلا عن حجز كيلوغرام واحد و900 غرام من مخدر الشيرا المعدة للترويج وعدة هواتف محمولة. وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي. وتندرج هذه العملية النوعية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية، من أجل تجفيف منابع جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.

مصطفى لطفي