صديقي: “بيجيدي” لن يقف ضد التطبيع

عمدة الرباط قال لـ»الصباح» إنه مستعد للموت لتنفذ المشاريع الملكية

قال محمد صديقي، رئيس المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، إنه لم يعرقل أي مشروع ملكي، مؤكدا أنه ليست له أي سلطة للقيام بذلك، مضيفا أنه طلب وساطة وزير الداخلية للجلوس مع المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، مبرزا أنه لم يخذله ومنحه عقارات لإنجاز مشاريع، مشيرا إلى أنه ليس فاشلا في التدبير ولا صراع له مع ولاة الرباط. ونفى صديقي الذي حل ضيفا على ” الصباح” بمكتبها بالرباط، زيارته طبيبا نفسيا لتلقي العلاج، موضحا أنه هو من كشف ملفات فساد وأحالها على القضاء، بعد تقاعس رؤساء سابقين عن حل مشكلة كراء فيلات بـ 60 درهما.وفي ما يلي نص الحوار:

أجرى الحوار: أحمد الأرقام – عبد الحليم لعريبي- محسن صلاح الدين – برحو بوزياني، تصوير ( عبد المجيد بزيوات)

> وقع صراع بينك وبين الوالي في شؤون تسيير العاصمة، بعد ضجة الرسالة الموجهة لك. هل تدخل سعد الدين العثماني لرأب الصدع بينكما؟

> لم يتدخل العثماني في هذا الأمر، بحكم أنني أتميز بخاصية حل مشاكلي لوحدي، وأنا مسؤول عن كلامي، ولست مسؤولا عن كلام كاتب الرسالة، التي لم أعط أهمية لها لعدة اعتبارات، ولم أنتظر الاعتذار من الوالي، وتعلمون المشاكسات التي يعرفها مجلس المدينة، لذلك تواصلنا بعد هذه الواقعة، وتحدثنا عن الإشكالات المطروحة من أجل إصلاحها.

ويجب أن نعرف أن الولاة الذين مروا بالرباط ليسوا عاديين، وأنا أعطي ملاحظات من أجل الرباط حبا فيها، لأن الوالي هو بمثابة مؤسسة، كما أن العاصمة لا يمكن تسييرها ب”رجل وحدة” بل برجلين (الوالي والعمدة). ويعتبر الوالي رئيس سلطة الرقابة، ويعتبر رئيس المجلس الإداري لشركة الرباط الجهة – تهيئة، التي تقوم بمشاريع استثمارية داخل العاصمة.

> هل تدخلت جهات أخرى كوزير الداخلية لحل الخلاف بينكما، خصوصا أن قياديين من “بيجيدي” طالبوا بالرد؟

> لم يتدخل أي طرف لرأب الصدع، وأنا من أشرف على الصلح، وأشكر الوالي على ذلك وأنا احترم أعضاء العدالة والتنمية الذين تضامنوا معي من خلال منشوراتهم، والذين لم يرقهم ما نشر حول الرسالة، ولم يستفسر سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب عن ذلك، وعرف ما حدث عبر آليات الحزب، كما أني لم أسأل من قبل عزيز رباح، رئيس مؤسسة المنتخبين بالحزب.

> لماذا وقعت هذه الحادثة” الغمامة” رغم وجود قانون تنظيمي ينظم العلاقة بين العمدة والوالي، وهل هناك غياب تواصل بينكما؟

> أنا لدي علاقات متميزة مع الولاة الثلاثة الذين مروا من الرباط، أولهم عبد الوافي لفتيت، وبعده محمد امهيدية، والحالي محمد اليعقوبي، لسبب بسيط هو أنني مهندس مثلهم خريج المدرسة المحمدية للمهندسين، ولدي إمكانيات ومؤهلات لمعرفة ما يقع من إشكالات، وأنا أقدر الأمور حق قدرها، حتى مع لفتيت، ولم أشتك يوما حينما كانت تقع بعض الخلافات معهم.

والوالي في إطار المادة 37 من القانون التنظيمي 113-14، أرسل لنا مجموعة من النقط أكد أهمية إدراجها في الدورة، ونحن قدمنا ملاحظات عليها، ولم نول أهمية إلى الرسالة الموجهة إلينا، وحتى أعضاء الفدرالية صوتوا معنا على النقطتين المتحدث عنهما.

وتبقى العلاقة مع سلطة الرقابة علاقة مؤسساتية يسودها روح القانون، وقد حرص جلالة الملك أن تكون في مستوى تطلعاته وانتظارات المواطنين، ونحن نشتغل من أجل تجسيد الرؤية الملكية.

> أصدر حزبكم بيانا ينتقد فيه بشدة تدخل الداخلية التي رفضت ميزانيتكم، ويؤكد أن التدبير الحر يجب أن يبقى بعيدا عن الوزارة، ما هو موقفك؟

> أنا أحترم رأي الوزير وهو محق في جزء منه، وأنا أتحدث عن التدبير الحر الذي نص عليه الدستور، إذ يجب أن نتعاون جميعا من أجل تطبيق مقتضيات هذا الدستور، أما مبدأ التعاون هو المطلوب من أجل القيام بأدوارنا، وتضايقت لعدم التأشير على ميزانية 2020 و2021، ومازلت أنتظر وزارة الداخلية، لأن القانون واضح، حينما لم يتم التصويت على الميزانية بموجب القانون 113-14 ولم يتم التوصل إلا بنسخة قبل 15 نونبر، تصبح وزارة الداخلية ملزمة بمنحي الميزانية وفق ما تضمنته آخر ميزانية مصوت عليها.

> لماذا لم تفاتح وزير الداخلية لكي تحصل على ميزانيتك التي تحل مشاكل العاصمة؟

> تحدثت إلى وزير الداخلية، وخالد سفير، المدير العام للجماعات المحلية حول هذا الموضوع، ولا يوجد أي مبرر أن لا تعطي وزارة الداخلية ميزانية للعاصمة.

> هل يتواصل معكم الديوان الملكي بخصوص تنفيذ مشاريع أو توقيف أخرى؟

> لم يتواصل معي الديوان الملكي بشكل مباشر، ويحتمل اتصاله بالوالي، الذي ينسق معي حول قضية معينة بتسريع العمل فيها مثلا أو حل بعض المشاكل القائمة وفق الاختصاص المخول لي قانونيا.

لا أحب الصراعات

> اتهمك سعيد زارو، المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، بعدم الوفاء بالتزاماتك ومنحه 120 مليون درهم لتنفيذ مشاريع ملكية، ما هو ردك؟

> تعرفون أسلوبي، لست الشخص الذي يحب الصراعات، ومعروف عني أنني إنسان مسالم ومتفهم وأريد دائما الحوار قصد الإقناع لحل المشاكل القائمة، سواء مع الولاة أو أي مسؤول من الذين يعينهم الملك محمد السادس. وانتظرت أن يكذب صديقي زارو ما نشر عني من تصريحات منسوبة إليه، خلال 24 ساعة وبعدما تأكدت كان ردي واضحا عبر بلاغ تكذيبي.

> لماذا لم يقع بينكما تواصل كمؤسسات رسمية، ما عرقل مشاريع ملكية؟

> وبدوري أسألكم هل أريد عرقلة مشاريع ملكية كبرى كما يتهمونني؟ ومن يكون هذا الصديقي حتى يقوم بذلك؟ ألا يخجلوا من أنفسهم وهم يلقون التهم هكذا دون تحر، فأنا مستعد للموت لأجل أن تنفذ المشاريع الملكية العظيمة، ومن يقول إن هذه المشاريع ليست في مصلحة العاصمة، عليه أن يتحمل مسؤوليته في ما يروجه من كلام.

> المسؤول عن وكالة تهيئة أبي رقراق اتهمك بالتنصل من مسؤوليتك، ما يعني التسبب في عرقلة مشاريع ملكية؟

> أبدا لم أعرقل أي مشروع ملكي، على العكس، أنا أعرف المهندس زارو بحكم تخصصي الهندسي قبل أن يتولى كلانا هذه المناصب، ويعرف جديتي في العمل كما جديته أيضا . وأنا التمست من الوالي أن نجلس معا في جلسة حوار مرفقين بوثائق تهم هذه المشاريع قصد مناقشتها وإيجاد الحلول.

وسبق لي أن ناقشت بالطريقة الحوارية نفسها مع الوالي الأسبق عبد الوافي لفتيت، وبعده محمد مهيدية، ومحمد اليعقوبي، لحل أي مشكل تقني أو مالي، إذ تمت مساعدة المجلس عبر الحصول على 600 مليون درهم قرضا من الصندوق الجماعي قصد الوفاء بالالتزامات الخاصة بتنزيل مشاريع تنموية.

وقلت للوالي ستكون أنت الحكم بيننا في اجتماع يضمنا باعتبارنا منتخبين، وإدارة وكالة أبي رقراق، لأننا منحنا عقارات كثيرة للوكالة تتجاوز القيمة المالية التي التزمنا بها، ومع ذلك نحن مستعدون أن نتوافق مع الوالي لوضع بنود خاصة في الميزانية عبر دورية ملزمة بأداء حصة مالية لوكالة أبي رقراق.

بعض موظفي المجلس الجماعي أميون

> ما دور المنتخبين إذا منحت صلاحية إنجاز المشاريع لشركات ووكالات؟

> إن القانون التنظيمي للمجالس الترابية منح لرؤساء تلك المجالس حق إحداث شركات والتعامل مع مؤسسات لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية بالسرعة المطلوبة، ونحن ممثلين في المجالس الإدارية لشركة “الرباط التهيئة” المكلفة بتنفيذ تلك المشاريع خاصة البرنامج الملكي الرباط عاصمة الأنوار، الذي يعد رافعة تنموية بامتياز، لو عولنا على الإدارة وعملها التقليدي لما أنجزنا شيئا، وأنتم ترون التغييرات الإيجابية التي شهدتها العاصمة التي لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد. وكما تعلمون يتوفر المجلس الجماعي للرباط على 4 آلاف موظف ليست لديهم جميعهم الكفاءة التقنية لتنفيذ ومراقبة تنزيل المشاريع التنموية.

> لماذا لم توفروا ل 4 آلاف موظف الإمكانيات لتطوير مهاراتهم في العمل؟

> تعلمون جيدا أننا لن نخجل إذا قلنا إن الإدارة والموظفين مطلوب منهم مواكبة العصر والتحديث الإداري، وعقدنا العزم على تطوير المهارات عبر تكوين العديد منهم في تكاوين كثيرة مع مؤسسات قائمة الذات، ولن نخفي سرا أن بعض الموظفين أميون دخلوا إلى المجلس عقودا خلت، حينما كان التعامل مع المجالس الترابية يتم بمنظور اجتماعي بتوفير العمل لمن ساند المنتخبين في حملاتهم الانتخابية، ومن ثم وجدنا صعوبات، خاصة أن وزارة الداخلية أوقفت إجراء المباريات لتغطية الخصاص التقني الكبير، فهل مثلا سيتم تدبير المحطة الطرقية الجديدة المعلمة العصرية الجميلة بالطريقة التقليدية السابقة، الجواب طبعا لا، سواء في بيع التذاكر أو تلبية حاجيات المسافرين، إذ لا يمكن أن يسمح لشخص يحمل ” بوقراج” ببيع القهوة، أو أشياء أخرى، لذلك سيتم الرقي بالمهن، والعاملين لملاءمة الوضع الجديد للمحطة الطرقية.

لست فاسدا وأحلت ملفات على القضاء

> اتهمتكم المعارضة بالفساد سواء من قبل “الباميين” الذين كانوا يقلبون عليكم الطاولة أو أعضاء فدرالية اليسار الذين كانوا يصوتون ضد القرارات المتخذة أو ينسحبون؟

> أتأسف أن اتهم بهذه الطريقة بدون حجة ولا دليل، وأؤكد أنه لا وجود لأي فساد في مجلس العاصمة، وبالمقابل اعترف أننا لم نصل إلى القمة في التدبير، وهذا ليس عيبا لأنه في السنة الأولى تتعرف على وضع العاصمة وتفتح ملفات، وبعدها تشرع في العمل، ولا أريد أن أدخل في سجال سياسي عقيم، حتى في اللحظة التي تعرضت فيها للضرب وأنا أترأس الاجتماع وبحضور الجميع الذين تابعوا عملية الاعتداء، فضلت عدم الذهاب إلى المحكمة، حتى لا أضيع مصالح المواطنين في ملاحقة من تهجم علي، فأنا من دعاة العمل أولا وأخيرا لتطوير المدينة، لتصبح منارة مشعة، أما الضرب والاتهامات الباطلة فلا تغير شيئا ولا تحسن وضعا اجتماعيا.

> لكن هناك شكايتان واحدة تتعلق بتغيير تصميم فندق عبر محاباة، وأخرى تهم رئيس بلدية اليوسفية؟

> سأرد على كل هذه القضايا. بالنسبة إلى ملف الفندق فقد أغلق من قبل وكيل الملك، علما أنه طلب مني تقديم شهادتي فقط، وأنا بعيد كل البعد عن هذا الملف. وما راج عن هذا الملف من كلام غير صحيح بتاتا، لأن المجلس لم يزور شيئا، ذلك أن مكلفة بالتعمير وموظفا استعملا حبرا للتشطيب على أمور في التصميم، عوض أن يطلبا من صاحب الفندق استخراج تصميم جديد وهذا يعد خطأ.

أوقفت الورش الأول وسحبت الرخصة الأولى، وسحبت أيضا الرخصة الثانية، فأين الفساد مما تدعيه المعارضة سامحها الله. لقد منحت الرخصة لصاحب الفندق عن حسن نية، وحينما وجدت أنه ليس في المستوى المطلوب قانونيا سحبت منه الرخصتين معا. كما لم أسلمه رخصة الملاءمة كي لا أتهم بشبهة فساد.

أما في ملف عبد الرحيم لقرع، رئيس بلدية اليوسفية، فملفه موجود لدى القضاء ولا يمكنني التدخل فيه وأتحفظ وأنا واثق من أن القضاء سينصف هذا الرجل، فهو شخص نظيف الذمة ونزيه ويعرف ذلك المواطنون والمسؤولون.

فضحت كراء فيلات بـ 60 درهما

> ما قصة الفساد المتهم بها المجلس في علاقة مع كراء فيلات ب 60 درهما؟

> وأرد بسؤال كيف خرج هذا الملف إلى الوجود؟ قمت بإخراج هذا الملف ووضعته أمام أنظار الرأي العام، إذ كيف يعقل كراء ثماني فيلات و”شاليات” في شارع 16 نونبر بقلب العاصمة، وبقيمة تقل في المتوسط عن 150 درهما للشهر، وبعضها فعلا ب60 درهم.

وأؤكد أننا باشرنا المسطرة لدى المحكمة، من أجل استرجاع أملاكنا، إذ ادعى بعض الأشخاص أن سعر الكراء له علاقة بماهو اجتماعي، في الوقت الذي يحتاج فيه المجلس الجماعي إلى مداخيل كي ينجز مشاريع اجتماعية، وبالنسبة إلي لا يعقل أن يستمر هذا المشكل، وعند البحث في الموضوع وجدت أن استغلال هذه الفيلات فاق 40 سنة.

> أين كانت المجالس السابقة لتعالج هذا الملف؟.

> جميع الرؤساء الذين تعاقبوا على المجلس لم يهتموا بهذا المشكل، علما أن هناك مسؤولين حاولوا إيجاد تبريرات واهية، بالادعاء أن كل من يقترب من هذا الملف يصاب بالفزع. لماذا يصابون بالفزع مادامت هناك محكمة بإمكانها أن تفصل في الموضوع؟

“الباقي استخلاصه” عملية معقدة

> هناك تراجع في تحصيل الضرائب، فهل هذا تقاعس من قبلكم؟

> لا يمكن الحديث عن تقاعس في تحصيل الضرائب والرسوم، في مدينة مثل الرباط، إذ يؤدي الملزمون واجباتهم، سواء الكبار منهم أو الصغار. وعند حدوث أي مشكل، غالبا ما نصل إلى الحلول، بعد فتح باب الحوار مع المعنيين بالأمر.

> وكيف تعاملتم مع “الباقي استخلاصه”، وهي العملية المعقدة التي تراكمت لعقود، بسبب إفلاس شركات، وتغيير مقرات أخرى؟

> جربنا ملاحقة الباقي استخلاصه وقررنا ألا نحتسبه مؤشرا ضمن مداخيل المجلس الجماعي للعاصمة، لأن عقودا كثيرة مرت عليه، إذ أفلست شركات، وغيرت أخرى مقراتها لمدن أخرى، ولم يعد هناك طائل من إرسال مراسلات دون نتيجة.

> هذا يعني أنكم تفاعلتم مع نداء نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية الذي التمس من رؤساء المجالس الترابية إعادة غربلة الباقي استخلاصه في تصميم نظام معلوماتي ؟

> رتبنا المعطيات وفق نظام معلوماتي لضبط هذه العملية المعقدة، كما أقر بذلك الوزير، إذ لا يمكننا استخلاص ضرائب عن أمور تمت منذ أزيد من 40 سنة خلت، وأتحدث اليوم تحت رقابة الخازن العام، الذي وزع وثيقة دامغة تؤكد صحة نفقات ومداخيل الميزانية التي جاءت ملائمة للقانون.

كما طبقت دورية وزير الداخلية التي ألزمت رؤساء المجالس الترابية، بأداء أجور الموظفين، وعقود النظافة، والكهرباء، وحتى مخلفات الأحكام القضائية.

> لماذا لم تصادق الداخلية على ميزانيتكم؟ وهل هناك من يعرقل عملكم عن قرب ؟

> اسألوهم كي يجيبوا عن هذا السؤال. أنا لا اتهم أحدا بعرقلة مشاريع الرباط، وقدمت وثائق بشأن ذلك للمصادقة عليها في دورة المجلس، وتمت بالفعل، ولم أتوصل بالميزانية، ودعوت إلى الحوار لحل المشكل

> لكن، هناك “نفخ” في تهييئ الميزانية رغم وجود تداعيات كوفيد التي قلصت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة؟

> توصلنا برسالة من وزارة الداخلية تتضمن صفحة ونصف صفحة لتقنين الميزانية، ونحن أجبنا بخمس صفحات ونصف صفحة، علما أننا قدمنا الميزانية بمليار و237 مليون درهم، والتي صوتنا عليها داخل المجلس، واتهمونا بالمبالغة فيها، علما أن الخازن الإقليمي أخبرنا بوثيقة أن مداخيلنا بلغت مليارا و253 مليون درهم، أي أقل ما اقترحناه. صحيح أننا صرفنا مليارا و118 مليون درهم، وبالتالي سجلنا فائضا بـ١٣٥ مليون درهم.

> كيف يمكن تقييم هذا السلوك السياسي؟

> لا يمكن لسلطة الرقابة المتمثلة في الوالي التي تعد مؤسسة قائمة بذاتها العرقلة، وهل كلهم يعرفون ما يجري أم لا؟ أنا قادر على إثبات صحة الميزانية بوثائق مؤشر عليها من الخازن الإقليمي، ولم تبق سوى سبعة أشهر على نهاية الولاية الانتدابية وأريد حلا لهذا المشاكل.

لما أفشل سأستقيل

> ماهو موقفك من التغييرات” الطائشة” التي عرفتها ساحة مولاي الحسن، وتوقف أشغال محطة الرباط القطار؟

> سأتحدث على مستويين بخصوص هذين المشكلين، بالنسبة إلى توقف أشغال محطة القطار لا دخل لي في هذا الموضوع، ولا أعرف أسباب هذا التوقف، بكل صراحة، وعندما ألتقي الوالي، سأسأله عن هذا الأمر.

وبالنسبة إلى ساحة مولاي الحسن، أعطيت جوابين، والبعض اعتبر أني أتناقض في الكلام، والصراحة أني لست كذلك، وسأحكي لكم عما وقع. ذات صباح جاءني أحد الأشخاص وسألني إن كنت على علم بما وقع في الساحة، بعد أن وضعت بها مظلات لقيت احتجاجات من قبل الجميع، وكان ذلك بعد الحجر الصحي مباشرة.

وكنت في فترة الحجر الصحي مقيما في مكتب حفظ الصحة، ولم تتح لي فرصة زيارة جميع الأزقة والساحات لمعرفة ما يقع فيها، كما أنه لم تعقد لقاءات على مستوى الولاية لمناقشة هذا الموضوع، وكان هذا كلامي في البداية.

وبعد أن رأيت ما وقع في الساحة من تغييرات، قلت كلاما آخر، أعيده أمامكم. إن ما وقع في ساحة مولاي الحسن لا يعني الجماعة في أي شيء، لأنه لم يطرق بابنا أي شخص طلبا للرخصة، ولم نخبر بأي شيء. وبعد اطلاعي على اسم المهندس، الذي قام بالتغييرات، كان لي كلام آخر، لأنني اثق في مؤهلاته، ولكن هل لديه معطيات يقدمها لتفسير ما وقع، لا أعلم. وعلى المستوى الجماعة، لا دخل لنا في كل ذلك، لا من ناحية التمويل أو الترخيص.

> ما هي المشاريع التي فشلت في إنجازها ؟

> لا يوجد هناك فشل، وهذه خاصية هذا العبد الضعيف، والجملة الصحيحة التي يستعملها الفرنسيون، هي ما هي سبل التطوير؟ أما الفشل فلا يوجد، ولو كان هناك فشل لقدمت استقالتي. لا يمكن الحديث عن فشلي، لأنه لو حصل لاتهم المكتب برمته، وسلطة الرقابة.

> لماذا تأخرتم في انجاز مشاريع ؟

> تأخرنا في تنفيذ برنامج سطر في 2016، وأعطيت انطلاقته عمليا في 2018 ليمتد إلى 2023 عوض 2021. في المقابل وضعنا مشاريع أخرى، اعتمد خلالها على مكتب دراسات، وهي مشاريع طموحة ستنجزها المجالس المقبلة، وعددها 360 مشروعا، علما أنه لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي، إلا بعد الانتهاء من المشروع الملكي “الرباط عاصمة الأنوار”، الذي يتجند الجميع لخدمته.

ويمكن القول، إن هناك الكثير من المشاريع التي يجب تنفيذها بالرباط، بغض النظر عما قمنا به، والمسألة الوحيدة التي ظلت عالقة تتعلق بمسألة النقل، وتوافقنا مع الداخلية، لتحقيق مشروع التكامل، بين مختلف وسائل النقل، الموجود في الكثير من المدن العالمية، وتحدثت مع جامع معتصم، بهذا الشأن.

لست مريضا نفسيا

> ما هو ردك على من اتهمك بأنك أصبت بمرض نفسي؟

> هل ظهر لكم ذلك أثناء إجراء هذا الحوار، وهل صدر مني سلوك مشين طيلة فترة تدبيري للمجلس؟. إن هذا الاتهام كذب، لأنني لا أعاني أي مرض نفسي، ولم أزر قط طبيبا مختصا في الطب النفسي. و فصول القصة تعود إلى طلب تقدمت به كما عشرات المستخدمين في شركة “ريضال” في إطار المغادرة الطوعية وتمت الاستجابة لي، ولم أعزز ملفي ولو بشهادة طبية واحدة.

> هل ستترشح وتتنافس على المنصب ذاته؟

> ترشيحي للانتخابات من عدمه بيد الحزب، الذي يعتمد مسطرة معينة، وفي حال ترشيحي وفوزي سأتنافس على المنصب نفسه، وللمقارنة سبق لي أن توليت مناصب متعددة في القطاع العام، وشبه العمومي والخاص منها مدير عام “ريضال” ورئيس قطب بالشركة نفسها، وعضو بديوان الوزير عزيز رباح بوزارة التجهيز إذ درست ملفات وطنية متشعبة بحكم مهنتي مهندسا.

وضعنا تجهيزات للأحياء والأموات

> كيف تفسر غياب مراحيض عمومية في العاصمة وأنتم تتحدثون عن مشاريع سياحية مستقبلية؟

> أشكركم على هذا السؤال. طرحنا مشكل المراحيض العمومية، ما قبل الدورة الاستثنائية، وفي الدورة العادية لأكتوبر، وقال لي الوالي اسحب هذا الموضوع، ربما لأن لديه معطيات واستشارات في هذا الشأن، وطرحنا الموضوع في الدورة العادية.

والحقيقة أن هذا الموضوع أثير في 2003، عندما قمت رفقة المستشار عبد اللطيف بنيعقوب، وهو برلماني حاليا، بزيارة شارع مصر الذي يوجد بباب لعلو ، إذ حملنا معنا عمر البحراوي الرئيس الأسبق لمجلس العاصمة على متن السيارة ليرى تبول المواطنين على مآثر وتاريخ العاصمة، وقلنا له من العيب أن نشاهد كيف يتم تدمير العاصمة، إذ لا بد من إحداث مراحيض عمومية وصوتنا بالإجماع على ذلك.

وعندما صوتنا على المقرر لم يتم التأشير عليه ولائيا في 2004، وفي فترة فتح الله ولعلو التي امتدت بين 2009 و2015، وضعنا المقترح نفسه فصوتنا على مقرر آخر في 2010، ولم يؤشر عليه مرة أخرى، وهناك فرق بين ما تريده، وبين ما باستطاعتك فعله. الله غالب.

> هل هناك مشاريع أخرى توازي النفق الذي عرفه باب الأحد على مستوى شارع الحسن الثاني لوجود طرقات تعاني الإهمال؟

> بالنسبة إلى الشوارع غير المعبدة، يمكن معالجتها، إذ أن هناك بعض المواقع التي تعرف أشغالا، لذلك فشوارعها غير معبدة، ونحن مستعدون لمعالجتها في أي وقت.

لكن بالنسبة إلى الأنفاق، فما يمكن قوله، إنه لم يعد مشروعا لأنه قدم للدراسة، ويتعلق الأمر بتقاطع الطريقين ابن رشد وماء العينين، وتحديدا في المدار الطرقي لباب العرفان بالرباط، وهو مشروع موجود.

> أين وصل ملف تهيئة المقبرة الجديدة؟

> أنتظر من الوالي أن يحدد لي موعدا من أجل تدشينها، ولدينا ثمانية هكتارات بالمقبرة الجديدة الكبرى للرباط، بشارع محمد رضا اكديرة، ووضعت عليها علامات التشوير التي جهزناها، ونحن الآن نتفاوض مع بعض المالكين، من أجل بلوغ سقف 27 هكتارا التي وعدنا بها السكان.

لا يمكن معاكسة الدولة في التطبيع

> ما هو رأيك في التطبيع مع اسرائيل، وهل ستقبل بتوقيع توأمة مع تل أبيب مثلا، ولو على حساب المبدأ؟

> دعها حتى تقع للرد، إذ لا يمكن لنا التكهن بما سيجري. أما عن المبدأ فقد أكد الأمين العام لحزبنا والأمين العام السابق أننا لا يمكن أن نعاكس مصالح دولتنا وما تتخذه من قرارات، بما فيها التطبيع مع إسرائيل.

يجب رفع وتيرة الإصلاحات في سلا

> للمقارنة هل لامست اختلافا بين كورنيش الرباط وسلا؟

> زرت في أقل من شهر كورنيش سلا، ويظهر هناك فرق كبير بينه وبين كورنيش الرباط وافتخر بمدينتي، وأعرف أن كورنيش سلا مهم ويحظى بعناية من قبل المسؤولين والمنتخبين.

> ألا ترى أن الميزانية التي أعطيت للرباط ضمن المشروع الملكي استنزفت ميزانية سلا ولم تستفد بما فيه الكفاية مقارنة مع العاصمة ؟

> أنا أتحفظ عن الجواب على هذا السؤال، لأنه لا علم لي بتفاصيل ما يحدث في سلا، ومع ذلك فإن الرؤية الملكية تكمن في جعل العاصمة متكاملة مع سلا، وما أعرفه أن المدينة العتيقة بسلا تدخل في إطار الرؤية الملكية، و الأشغال الآن موجودة بها، وبعد تهيئة وكالة أبي رقراق، فإن ضفة سلا حظيت بدورها بأشغال أكثر من الرباط.

وسلا مدينة ميلونية يلزمها أكثر، و عليهم رفع وتيرة وسرعة الإصلاحات، وعندما كنت أدرس في سلك الماستر، استوقفتني مادة عن المدن، تتعلق بتدبير المرافق العمومية، وتحديدا بجاذبية التراب، لذلك فإن كل ما قمنا به في الرباط جلب لنا مشاكل أخرى، وهذا من سلبيات هذه الجاذبية، الشيء الذي يفرض إحداث توازن مع المدن المجاورة، من أجل تخفيف الضغط عن الرباط.

المهندس “الكتوم”

ولد محمد صديقي في 22 يونيو 1960، بكلميمة نواحي الرشيدية. وحصل على شهادة الباكلوريا، تخصص تقني، في 1979 ليلتحق بعدها بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالبيضاء.

بعد تكوين تقني تلقاه بالمدرسة الحسنية بالعاصمة الاقتصادية، انتقل إلى المدرسة المحمدية للهندسة المعمارية بالرباط، ليستكمل تكوينه بهذه المدرسة الواقعة بحي أكدال، وحصل منها على شهادة مهندس دولة، ثم واصل دراسته وحصل على ماستر بشراكة بين المعهد العالي لإدارة المقاولات بالبيضاء ومعهد مشابه بباريس الفرنسية.

المهندس «الكتوم» كما يلقب وسط إخوانه بحزب العدالة والتنمية، ومسؤولي الإدارة الترابية بالعاصمة، اشتغل سنة 1985 بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وفي 1999 بدأ رحلة جديدة بشركة ريضال، قبل أن يستقيل منها، ويشتغل ما بين 2014 و2015 مديرا لديوان عزيز رباح وزير النقل والتجهيز واللوجستيك سابقا في حكومة عبدالإله بنكيران الأولى.

والتحق صديقي بحزب العدالة والتنمية منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، وتدرج بعدد من الهياكل التنظيمية ليحصل حاليا على صفة عضو بالمجلس الوطني للحزب.

وفي 2015 انتخب صديقي عمدة للرباط، بعد اقتراحه من مستشاري حزب «المصباح» فور اكتساحه لانتخابات الرابع من شتنبر، وبارك عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، المقترح لتولي عمدة العاصمة، وفي 2016 انتخب برلمانيا عن دائرة المحيط الرباط، كما عين رئيسا لجمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية من 2013 إلى 2019، وهي المهمة التي قضاها بالصفة عضوا بالإدارة العامة للحزب وبالفترة الزمنية ذاتها.

متزوج وأب لأربعة أبناء (ذكر وثلاث بنات)، ويلقي حاليا محاضرات بالمعهد العالي لإدارة المقاولات بالبيضاء و آخرين بالرباط ومكناس.

وله هوايات ينفرد بها لنفسه كالمطالعة ورياضة المشي بالغابات المحيطة بعاصمة المملكة، كما ينشط بجمعية تنموية بمسقط رأسه كلميمة، والتي تقوم بالأعمال الخيرية هناك.