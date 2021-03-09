عصابة تبون تحتجز الجزائر … خطيئة النشأة الأولى

ينطبق المثل المغربي القائل “بوسني ولا نبكي”، على علاقة نظام العسكر الجزائري بالمملكة، إذ كلما مد المغرب يده للجارة الشرقية، من أجل طي الخلافات والسير قدما لتذليل إكراهات التنمية، التي تعيق تقدم بلدان شمال إفريقيا، تخرج السلطة الجزائرية وتطالب المغرب باعتذار.

وأصبح نظام العسكر يعيش على حلم الاعتذار المغربي، إذ يعتبر أن المغرب أساء له تاريخيا، ولن تقبل الجزائر بأي تطوير للعلاقات الثنائية إلا بعد اعتذار رسمي، هدفه إرضاء الأنا الحاكمة هناك، وإثبات أنها على حق، إذ ترى في هذا الأمر انتصارا، بينما لا يهمها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لشعبي البلدين، أكثر ما يهمها إثبات الأسطوانة المشروخة التي تردد داخل الجزائر لعقود، مفادها أن المغرب أساء لجارته.

ولا يختلف اثنان أن الجزائر، عاشت على وقع هذا الخطاب الرنان، منذ نشأتها، إذ تردد الخطاب ذاته، عقب استقلال الجزائر ونشوب حرب الرمال بينها وبين المغرب، إذ اتهم مسؤولوها النظام المغربي بما وصفوه “الحكرة”، ورددوا شعار “حكرونا المروك”، وأساؤوا للثورة الجزائرية.

ومازال خطاب المظلومية يجد آذانا صاغية في دواليب السلطة الجزائرية، إذ يقدم إلى اليوم حجة لعدم فتح الحدود بين البلدين، وهو ما قاله الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، بعد مبادرة اليد الممدودة للملك محمد السادس، إذ اشترط لفتح الحدود اعتذار المغرب، على اعتبار أن المملكة من أغلقتها عقب أحداث مراكش.

وقال تبون في معرض رده عن سؤال صحفي حول قضية فتح الحدود مع المغرب، إن “العلة تزول بزوال أسبابها”، وهو استمرار لتصريحاته وخرجاته الإعلامية السابقة، التي قال فيها بأن المغرب عليه الاعتذار أولا قبل الحديث عن قضية فتح الحدود.

وأصبحت أسطوانة الاعتذار عن أحداث وقعت في الماضي، تطرب آذان الحكام في الجزائر، إذ لم تعد تقتصر فقط على المغرب، بل امتدت إلى فرنسا أيضا، وأصبح حكام الجزائر يطالبونها باعتذار رسمي، لكن فرنسا كانت واضحة، وأجابت بالنفي، مؤكدة أن الأمر لا يستدعي اعتذارا لأن المسألة أصبحت جزءا من الماضي.

وقال تبون أخيرا، في معرض مخاطبته الفرنسيين على قناة “فرانس 24″، إن إعادة رفات بعض المقاومين الجزائرين إلى الجزائر، هو “نصف اعتذار”. وطالب بتقديم اعتذار كامل على الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين، خلال فترة الاستعمار، والتي أسفرت عن تصفية أكثر من مليون شخص.

عصام الناصيري